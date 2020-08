Coronavirus: Florida, superati i 10 mila morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Florida mercoledì ha superato i 10 mila morti per Covid-19, quasi sei mesi dall'identificazione del primo caso nello Stato. Lo riporta il sito "The Hill". I morti nelle ultime 24 ore sono 174, portando il totale da quando la pandemia ha iniziato a 10.067. California, New York, Texas e New Jersey sono gli unici altri Stati i cui decessi per Covid-19 hanno raggiunto le cinque cifre. Anche se i decessi sono aumentati, il numero medio di casi di coronavirus in Florida è diminuito. All'inizio di quest'estate, la Florida riportava una media di 11 mila casi al giorno, i funzionari statali hanno indicato il basso tasso di mortalità come un segno positivo. Ma i decessi sono sempre in ritardo rispetto alle infezioni, e il numero è aumentato rapidamente. La metà di tutti i decessi di Covid-19 nello stato si sono verificati solo nell'ultimo mese.(Nys)