Milano: treno deragliato a Carnate, Grimoldi (Lega), servono più risorse e investimenti sulla rete ferroviaria lombarda

- "Ringrazio la Regione Lombardia per aver tempestivamente chiesto a Trenord la massima chiarezza sull'incidente ferroviario di Carnate e ringrazio Trenord che ha subito risposto con la massima trasparenza. Questo incidente arriva a distanza di appena quattro giorni dal terribile incidente mortale di Maleo, con una giovane donna travolta e uccisa in auto ad un passaggio a livello con le sbarre alzate. Lo scorso anno Regione Lombardia ha investito 1,6 miliardi per l'acquisto di 176 nuovi treni per ammodernare la flotta dei convogli e far viaggiare meglio i pendolari, ma è evidente a tutti che non bastano solo i nuovi treni: la rete ferroviaria lombarda necessita di importanti interventi di ammodernamento e di relativi importanti investimenti economici da parte di Ferrovie dello Stato e Rfi. E il senatore Pietro Rampi, che chiede alla Regione di assumersi le sue responsabilità, potrebbe fare altrettanto, sollecitando il suo collega di partito, il ministro De Micheli, che continua a latitare, e tutto il suo governo a darsi una mossa: servono più risorse e maggiori investimenti sulla rete ferroviaria lombarda. Peccato che la voce del Pd lombardo sia così debole che nessuno di loro ministri a Roma li ascolta". Lo sottolinea in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier (Com)