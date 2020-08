Irlanda: allerta rossa nell'area di Cork per arrivo della tempesta Ellen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione della città di Cork, nel sud ovest dell'Irlanda, è in stato di allerta rossa per l'arrivo della tempesta Ellen previsto per questa notte. Lo ha confermato il primo ministro irlandese, Michel Martin, scrivendo su Twitter. "Alle persone viene consigliato di stare al chiuso, di controllare i propri cari e di rimanere aggiornati riguardo gli ultimi aggiornamenti meteo", ha affermato Martin invitando la cittadinanza a stare al sicuro. Per la regione di Cork è stato istituita l'allerta rossa da questa sera, mentre per le aree di Munster, Galway e Mayo è stata proclamata l'allerta arancione fino a domani mattina alle 6. Nell'area a sud ovest di Cork, alle persone che si trovavano in campeggi o in camper è stato chiesto di trovare un alloggio alternativo per questa notte.(Rel)