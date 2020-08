Iraq: Pompeo, dagli Usa altri 204 milioni di dollari in aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato che stanzieranno quasi 204 milioni di dollari in aiuti umanitari supplementari per "il popolo dell’Iraq, i rifugiati iracheni nella regione e le generose comunità che li ospitano". Lo riferisce, tramite una nota del Dipartimento di Stato statunitense, il segretario di Stato Mike Pompeo. Questi finanziamenti comprendono quasi 133 milioni di dollari forniti dall’Ufficio del Dipartimento di Stato per la popolazione, i rifugiati e le migrazioni, e più di 71 milioni di dollari dall’Ufficio per l’assistenza umanitaria dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Tale finanziamento aumenta la risposta umanitaria totale degli Usa in Iraq a più di 706 milioni di dollari dall’inizio dell’anno2019. In aggiunta, Washington ha fornito 49,5 milioni di dollari in assistenza contro il Covid-19 e nell’anno fiscale 2020 più di 22,7 milioni di dollari per assistere “più di 244.000 rifugiati siriani in Iraq”. I nuovi aiuti consisteranno specificamente nel fornire ripari essenziali, assistenza sanitaria e alimentare di emergenza, servizi idrici, sanitari e igienici in tutto l’Iraq. Secondo la nota, scopo dei finanziamenti è anche “migliorare l’accesso alla documentazione civile e ai servizi legali, la capacità delle infrastrutture sanitarie e accrescere l’accesso a opportunità di educazione e sostentamento”. L’annuncio giunge mentre il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, si trova in visita ufficiale a Washington per incontrare il segretario di Stato Pompeo, questo pomeriggio, e il presidente statunitense Donald Trump, nella giornata di domani. (Res)