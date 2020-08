Fase 3: Ripamonti (Lega), subito audizione Silb in commissione, no a caccia a colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena scritto al presidente Girotto perché si adoperi per una convocazione straordinaria, anche a distanza, della commissione Industria necessaria ad audire il segretario del sindacato italiano locali da Ballo Maurizio Pasca, necessaria a raccogliere il grido di dolore di tanti imprenditori su cui non si può scaricare il peso di una responsabilità così grande come quella della diffusione del virus". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria a palazzo Madama. "Anziché fiaccare nuovamente esercizi che già hanno avuto un tracollo negli introiti come tante altre realtà imprenditoriali, si sostenga la categoria e la si metta in condizione di lavorare in sicurezza - cosa che chiede a gran voce - senza accuse fuori luogo o cervellotiche misure - sottolinea -. Questo governo, invece di cercare un presunto colpevole, dica parole chiare sulla riapertura delle scuole o sul contenimento dell'immigrazione clandestina che ci espone ad un contagio incontrollato. Porti aperti, discoteche chiuse, scuole chi lo sa: ecco le ricette del governo a cui la Lega si opporrà sempre, nelle piazze e in parlamento". (Com)