Coronavirus: assessore Lazio, test negli aeroporti romani è servizio al Paese

- I dati di questi giorni "ci confermano che l'attività messa in atto presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino serve l'intero Paese. Finora dei test effettuati ai viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta, il 47 per cento è relativo a residenti nel Lazio mentre il 30 per cento è relativo a residenti in altre regioni e il 23 per cento è relativo a Paesi esteri". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Le regioni con maggior prevalenza di passeggeri testati - aggiunge - sono la Campania (24 per cento), la Toscana (14 per cento), l'Abruzzo (11 per cento), la Lombardia (9 per cento), L'Umbria (8 per cento) e la Puglia (7 per cento). L'unica regione finora che non ha avuto viaggiatori testati è la Valle D'Aosta, mentre oltre il 9 per cento riguarda cittadini residenti in Lombardia".(Com)