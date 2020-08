Imprese: Airbus consegna primo di 16 elicotteri H125 avanzati per forze dell'ordine Cbp degli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un'analisi rigorosa delle proprie esigenze di missione e della tecnologia aerospaziale di prossima generazione, la Amo ha identificato una serie di requisiti per i nuovi elicotteri che Airbus ha implementato attraverso quasi 30 certificati di omologazione di tipo supplementari (Supplemental Type Certificates - Stc). Le serie di Stc sono collegate tramite un Stc primario onnicomprensivo, che garantisce che tutti i sistemi interagiscano correttamente tra loro e con l'aereo di base. La relazione fra Airbus e la Amo è di lunga data, in oltre 30 anni infatti Airbus ha consegnato oltre 100 elicotteri della famiglia H120 e H125. Questa nuova acquisizione è stata resa possibile grazie a una partnership con Davenport Aviation, una piccola impresa i cui proprietari sono donne, certificata SBA e appaltatrice HUBZone, e che è specializzata nella fornitura di attrezzature aerospaziali ad agenzie governative federali, statali e locali. Conosciuto per la propria potenza, versatilità e prestazioni eccellenti in condizioni di alte temperature ed elevate altitudini, l'H125 è dotato di doppia idraulica, motore a doppio canale Fadec, un sistema di alimentazione resistente agli urti e display della cabina di pilotaggio con avanzati pannelli di vetro. L'H125 è l'elicottero delle forze dell'ordine più popolare negli Stati Uniti, e rappresenta quasi la metà di tutti gli elicotteri consegnati per questo tipo di missione nel Nord America negli ultimi dieci anni. (Com)