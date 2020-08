Spagna: sindacati annunciano sciopero degli insegnanti a Madrid a inizio settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali sigle sindacali degli insegnanti nelle scuole di Madrid hanno annunciato uno sciopero in programma per la giornata del 10 settembre, in coincidenza con la riapertura degli istituti scolastici. Lo sciopero avviene in segno di protesta contro la mancanza di "piani chiari" per la riapertura delle scuole durante l'emergenza Covid-19. Nel comunicato con il quale i sindacati annunciano lo sciopero viene denunciata la "mancanza di azione" da parte della comunità autonoma di Madrid in vista del ritorno in classe nella regione a settembre. Tutto ciò, secondo la nota, "mette in pericolo" la comunità appartenente al mondo dell'istruzione e l'intera società dell'area di Madrid. Gli scioperi sono in programma a partire dal 4 e l'8 settembre, nelle scuole primarie, mentre il 9 la protesta proseguirà nelle scuole secondarie ed il 10 settembre è in previsto lo sciopero collettivo a tutti i livelli non universitari della comunità autonoma di Madrid. Nella regione della capitale spagnola sono stati registrati nei giorni scorsi la maggior parte dei nuovi casi di Covid-19 nel paese.(Spm)