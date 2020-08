Abruzzo: edilizia residenziale pubblica, al via il primo cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte finalmente la ricostruzione pubblica del post sisma 2016 ma è il frutto del fallimento di un modello di ricostruzione sbagliato. In passato sono state fatte scelte errate, a volte ideologiche, per imporre un modello invece di un altro. Noi invece abbiamo lavorato per adottare modelli gestionali e normative adeguate oltre a profondere un impegno politico forte. Ho trovato una ricostruzione pubblica senza fondi. Abbiamo dovuto combattere per rafforzare l'Ufficio speciale che oggi sforna 100 decreti al mese. Dunque, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Oggi si respira un'altra aria e ci attendiamo molto dal governo centrale con il decreto Semplificazione e il decreto Agosto". Lo ha detto il presidente della giunta regionale Marco Marsilio intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del primo cantiere della ricostruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, in via Gelasio Adamoli, nel quartiere di Colleatterrato, a Teramo. Presenti, tra gli altri, anche l'assessore regionale al Bilancio, il primo cittadino di Teramo , la presidente Ater, consiglieri regionali e amministratori comunali, direttore generale della Asl, oltre al direttore dell'Ufficio Speciale della ricostruzione. (segue) (Com)