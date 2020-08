Spagna: 3.715 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.715 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Spagna nelle ultime 24 ore, con un dato che segna il numero più alto dalla fine di maggio. E' quanto comunicato dal ministero della Sanità di Madrid. E' salito a 131 il numero dei morti per il Covid-19 in una settimana. Il 41 per cento dei casi registrati nelle ultime 24 ore si è avuto nella comunità di Madrid, con 1.535 nuovi positivi; al secondo posto i Paesi Baschi, con 472 casi, e l'Aragona con 466. Tra le regioni meno colpite le isole Baleari, che nelle ultime 24 ore non hanno registrato nuovi casi.(Spm)