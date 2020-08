Fase 3: Limonta, da settembre 46 moduli in 11 istituti scolastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano è a buon punto in vista della riapertura delle scuole dell'infanzia il 7 settembre e il 14 settembre le primarie e le secondarie di primo grado e ci saranno 46 nuovi moduli temporanei, più 4 di riserva che saranno montati in 11 istituti. Lo ha annunciato l'assessore all'edilizia scolastica del comune di Milano, Paolo Limonta nell'ambito di "Un fiume di idee per Milano" organizzato da Pierfrancesco Maran. "Siamo in contatto con i dirigenti scolastici di tutte le scuole – ha spiegato Limonta - e la stragrande maggioranza delle scuole, con la definizione ormai chiara del metro statico, riesce a tenere tutti i suoi bambini e ragazzi all'interno della scuola. Anche senza sacrificare tutti gli spazi delle scuole, che non devono diventare né uffici né ospedali. L'obiettivo è quello di montare tutti moduli entro il 10 settembre, ma Limonta ha spiegato che non c'è certezza di riuscire a rispettare questa data perché l'azienda Bettiol a cui il Comune ha affidato la costruzione dei moduli ha strutture d 2,70 metri di altezza, mentre il Comune ha chiesto moduli dell'altezza di 3 metri e li stanno costruendo. (segue) (Rem)