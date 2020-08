Fase 3: Limonta, da settembre 46 moduli in 11 istituti scolastici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho fatto una riunione con il responsabile della ditta - ha chiarito Limonta – e abbiamo stabilito con loro che gli ultimi moduli non dovranno arrivare oltre il 25 settembre. Ci sono poche scuole, una decina circa, dove stiamo chiudendo accordi con varie associazioni, centri ricreativi per ospitare una parte delle classi che non riusciamo a fare stare all'interno degli edifici. Ci sono anche 4 scuole che hanno chiesto l'utilizzo degli oratori, che saranno dati in comodato gratuito. Il nostro obiettivo è quello che il 7 settembre per le scuole d'infanzia e il 14 settembre per le elementari e le medie possano accogliere tutti i bambini e i ragazzi con l'orario previsto". Proseguono anche i sopralluoghi di Milano Ristorazione. "In alcune situazioni – ha sottolineato l'assessore - le scuole hanno chiesto a Milano Ristorazione di usare i refettori come spazi didattici e alla società di servire il pasto in classe, la decisione è di fare lo scodellamento nelle classi". (segue) (Rem)