Fase 3: Limonta, da settembre 46 moduli in 11 istituti scolastici (3)

- "Mi sta disturbando tantissimo in questi mesi - ha commentato Limonta durante l'intervento - che l'unico luogo pericoloso in Italia è la scuola: ci sono spiagge strapiene, le discoteche erano strapiene, il distanziamento nei ristoranti era un optional e invece si continua a dire che gli unici che da settembre dovranno rispettare le disposizioni in maniera perversa sono i bambini e i ragazzi. Ci stanno dicendo che i bambini dovranno stare distanti un metro fisso e il ruolo degli insegnanti sarà che dovranno controllare che questo metro non si assottigli. Oggi il comitato tecnico scientifico ha detto che dovranno indossare la mascherina, ma tutto questo solo all'interno della scuola dove i bambini non potranno mescolarsi con quelli di altre classi". (Rem)