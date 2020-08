Nato-Turchia: Stoltenberg preoccupato per tensioni nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato di essere preoccupato per le tensioni nel Mar Mediterraneo orientale, dove Grecia e Turchia rivendicano entrambi i diritti di esplorazione energetica. Stoltenberg ha rivolto tale messaggio al ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riferisce un comunicato della Nato. "Il segretario generale Stoltenberg ha espresso preoccupazione per le attuali tensioni nel Mediterraneo orientale. Ha sottolineato che il dialogo e l'allentamento delle tensioni sono nel migliore interesse della regione e che la situazione deve essere risolta in uno spirito di solidarietà fra alleati e in conformità con il diritto internazionale", si legge nella nota. La Libia è stata un altro argomento della telefonata. Stoltenberg ha sottolineato l'impegno della Nato sulla necessità di una soluzione politica alla crisi interna nel paese. Il capo dell'alleanza ha sottolineato "che tutte le parti in Libia, e tutti i membri della comunità internazionale, dovrebbero sostenere il processo guidato dalle Nazioni Unite e rispettare l'embargo sulle armi dell'Onu". (Beb)