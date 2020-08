Milano: treno deragliato a Carnate, i portavoce M5s, chi ha sbagliato deve pagare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un treno senza macchinista e capotreno a bordo deraglia, ferito l'unico passeggero. Se venissero confermate tutte le circostanze dell'incidente avvenuto oggi ad un treno delle ferrovie Trenord sulla linea Milano-Lecco, saremmo di fronte ad una vicenda grave ed incredibile. Il treno regionale, dopo 6km di marcia senza guida, sarebbe stato deviato dai sistemi di sicurezza di Rfi su un binario morto, fino al deragliamento alla stazione di Carnate-Usmate". Lo dicono i portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione trasporti alla Camera. "Attendiamo che le autorità competenti facciano presto chiarezza, così come la stessa Trenord, attraverso una indagine interna, perché troppi sono stati gli incidenti negli ultimi anni, specie in Lombardia. Sul tema della sicurezza dei nostri trasporti e delle nostre infrastrutture dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione, perché certe tragedie - oggi per fortuna evitata - non possono e non debbono verificarsi" (Com)