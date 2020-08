Emilia Romagna: crisi pomodoro, assessore Mammi scrive a ministro Bellanova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati della vicenda: "Si tratta di oltre 37mila ettari coltivati nel 2020 nel bacino della OI Pomodoro Industria Nord Italia di cui più del 66% si trovano in Emilia-Romagna (oltre 10mila a Piacenza, più di 6mila e 700 a Ferrara, più di 4mila a Parma, poco meno di 2mila a Ravenna, oltre mille e cento a Reggio Emilia, più di 800 a Modena e 320 a Bologna - dati Oi Pomodoro Nord Italia)". Dunque, per la Regione: "Una situazione di emergenza, quella innescata dalle condizioni meteo, in cui il fattore tempo ora gioca un ruolo determinante e su cui oggi è tornato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, con un’altra missiva indirizzata alla ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova". L'assessore ha scritto: “Alcune Op del pomodoro hanno già inviato alla direzione generale del Ministero richiesta per l’attivazione in via straordinaria dell’azione di ritiro dal mercato per mancata raccolta. In particolare, viene richiesta l’autorizzazione ad attivare, all’interno dei programmi operativi delle Op, l’azione prevista dalla misura 6 Prevenzione e gestione delle crisi della strategia nazionale 2018-2022”. (segue) (Ren)