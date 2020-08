Hong Kong: la nuova Legge sulla sicurezza nazionale entra nei college Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino alla regione amministrativa speciale di Hong Kong, tesa secondo i critici a criminalizzare ogni forma di dissenso, entra ufficialmente nei college universitari statunitensi. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui a partire dal prossimo autunno in alcune classi delle più rinomate università statunitensi verrà affisso il seguente cartello di avvertimento: “Questo corso potrebbe prevedere informazioni considerate politicamente sensibili dalla Cina”. Inoltre, gli istituti stanno studiando misure per proteggere studenti e facoltà da possibili rappresaglie da parte delle autorità cinesi. All’università di Princeton gli studenti di politica cinese utilizzeranno le matricole invece dei loro nomi per proteggere le proprie identità. Ad Amherst un professore sta considerando chat anonime online per permettere agli studenti di parlare liberamente. E l’Harvard Business School potrebbe esonerare gli studenti da dibattiti “politicamente sensibili” se essi sono preoccupati dai possibili rischi. La questione, scrive il “Wall Street Journal”, è diventata particolarmente pressante perché in molte università i corsi del primo semestre potrebbero tenersi esclusivamente online, e questo significa che molti studenti si connetteranno dalla Cina e da Hong Kong per partecipare alle lezioni. Alcuni esperti temono che le discussioni potrebbero essere registrate e finire nelle mani delle autorità cinesi. Nell’anno scolastico 2018-19, negli atenei statunitensi erano iscritti circa 370 mila studenti cinesi, 7 mila dei quali provenienti da Hong Kong.(Nys)