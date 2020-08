Sardegna: rimpatri più veloci e rafforzamento videosorveglianza al centro accoglienza Monastir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei lavori, sono state esaminate le criticità determinate dalla permanenza dei migranti ospitati nel Centro di Monastir, dove essi sono sottoposti a quarantena (qualora risultati negativi al virus) ed ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (qualora risultati positivi, comunque tutti asintomatici). Tutti i migranti sono sottoposti, si legge in comunicato della Prefettura, ad "una immediata prima visita medica generale e, a seguire, l'esecuzione di un tampone". "La velocizzazione degli accertamenti sanitari – si legge ancora nel documento - consentirà una più rapida verifica delle condizioni di salute degli interessati, al fine di potere disporre, con la massima celerità, la cessazione delle misure di ospitalità e l'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti, appunto, per il loro allontanamento dal territorio nazionale". "Ad oggi, non constano casi di fughe e/o di allontanamenti definitivi – si legge ancora nel comunicato della Prefettura quanti si sono finora allontanati sono stati sempre ricondotti al Centro in questione, poiché rintracciati sul territorio dalle Forze di Polizia oppure perché rientrati spontaneamente". Il Prefetto ha stabilito di disporre l'immediata realizzazione di ulteriori strumenti e misure di difesa passiva della recinzione perimetrale del Centro, al fine di scongiurare ulteriori episodi di uscite arbitrarie. Sarà anche rafforzato il sistema di videosorveglianza di cui è già dotato il Centro anche per limitare i possibili contatti fra i vari gruppi di migranti ora presenti. "Saranno anche aumentati i mediatori culturali chiamati a interloquire con i migranti (fra i quali non sono presenti richiedenti asilo) – conclude il documento della Prefettura - così da potere rendere pienamente edotti i medesimi della propria situazione personale". (Mig)