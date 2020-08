Milano: De Corato, sgombero occupanti abusivi forte segnale legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' questa la linea giusta da adottare nei confronti di chi occupa abusivamente alloggi o spazi di edifici popolari". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato sull'operazione di polizia e Aler Milano che stamane ha portato allo sgombero di due tunisini occupanti abusivamente un sottotetto in via degli Etruschi 6, nel quartiere Molise-Calvairate. "Quella di via degli Etruschi è una delle aree più difficili della città. Ringrazio il prefetto di Milano, Renato Saccone, che mantenendo l'impegno preso durante l'emergenza sanitaria sta continuando con gli sgomberi. L'operazione di stamattina, per la quale ringrazio la polizia e Aler, è un ennesimo forte segnale di legalità. Si tratta di due individui che secondo i residenti oltre a spacciare e consumare droga, sono abituali occupanti abusivi della zona. Spero- conclude De Corato- che il questore di Milano, seguendo l'esempio di suoi omologhi di altre province lombarde, rimpatri questi due balordi recidivi con accompagnamento coattivo alla frontiera". Anche Francesco Rocca (Fdi), presidente della commissione sicurezza e verde del municipio 4 ha commentato lo sgombero di questa mattina: "Questa è la strada giusta per ripristinare l'ordine e la tranquillità nella zona Calvairate. Ringrazio i residenti e i custodi Aler che lottano quotidianamente per un quartiere migliore. Avanti così!" (Com)