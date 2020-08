Scuola: de Bertoldi (Fd'I), interrogazione ad Azzolina su appalto banchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centinaia di migliaia di banchi monouso sono in arrivo nelle scuole italiane nelle prossime settimane per fronteggiare l'emergenza covid'. Chi si è aggiudicato l'appalto, ove verranno prodotti i banchi, e soprattutto cosa si è fatto per favorire il prodotto made in Italy?". È Il contenuto di un'interrogazione urgente presentata al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina dal senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro. Dalla ministra, ha aggiunto, "mi aspetto sollecitamente risposte precise e puntuali. Mi auguro che non sia l'ennesimo favore ad imprese di paesi stranieri, come avvenuto in tanti acquisti Covid sul tema 5G o a seguito di provvedimenti pseudo ambientalisti (macchine ibride e monopattino), da parte di un governo che, oltre ad aver dato manifestazione di incapacità, sta purtroppo lasciando troppi dubbi ed ombre di correttezza e legalità sui propri rapporti con alcuni Paesi stranieri. Peraltro non alleati". (Com)