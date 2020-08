Coronavirus: tre calciatori del Cagliari positivi, salta il ritiro di Aritzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre calciatori del Cagliari positivi al coronovirus dopo i tamponi effettuati ad Asseminello, il centro sportivo della societa rossoblù, lunedì e martedì. Gli atleti interessanti, dei quali non sono stati ancora resi noti i nomi, sono tutti asintomatici. Nei giorni scorsi era risultato positivo anche l'attaccante Despodov: i test, nel suo caso, erano stati effettuati nel suo paese di origine, la Bulgaria. Oggi non sono stati effettuati i previsti allenamenti della squadra al centro sportivo di Asseminello. Salta, a questo punto, il ritiro di Aritzo, previsto per domani: potrebbe essere annullato o rimandato di qualche settimana. (Mig)