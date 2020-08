Roma: tenta di stuprare una 21enne a Ferragosto, arrestato giovane straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tentativo di stupro finito con l’arresto per violenza sessuale di un 21enne della Sierra Leone. La vittima, coetanea italiana dell’aggressore è romana e il fatto è avvenuto in un appartamento di Trastevere a Roma. Nell’alloggio abita il giovane arrestato che, in compagnia di un gruppo di amici tra cui la ragazza, stava passando la serata tra il 14 e il 15 agosto. Alle sette del mattino gli agenti della Volante sono arrivate sul posto chiamati dalla 21enne che ha raccontato di aver subito un tentativo di stupro. Ha ricostruito le fasi della serata e, in particolare, il momento in cui ha deciso, a notte inoltrata, di adagiarsi su un letto per riposare ed aspettare l’alba di ferragosto. Nel dormiveglia, però, si sarebbe accorto che il 21enne era entrato nella stanza con la pretesa di un rapporto sessuale. Lei avrebbe reagito rifiutando e cercando di divincolarsi dalla presa dell’uomo evitando l’atto finale ma subendo l’aggressione. Quindi ha chiamato la polizia e, dopo le verifiche del racconto, il giovane è stato arrestato per violenza sessuale. Oggi l’arresto è stato convalidato. (Rer)