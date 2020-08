Piemonte: sistema informatico in tilt, bloccata assegnazione online cattedre scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma online per l'assegnazione delle cattedre scolastiche in Piemonte non funziona e l'Ufficio Scolastico regionale annulla la procedura. Questa la brutta sorpresa che questa mattina ha colpito migliaia di docenti che dovevano scegliere la scuola dove passare di ruolo, cioè ottenere il posto fisso dopo anni precarietà e concorsi. L'Ufficio scolastico regionale ha annunciato che nelle prossime ore verranno date "nuove indicazioni su come si procederà all'assegnazione sede". (Rpi)