Libano: rapporto Escwa, oltre la metà della popolazione in povertà

- Oltre il 55 per cento della popolazione del Libano vive sotto la soglia di povertà e riesce a malapena a soddisfare i propri bisogni elementari. E’ quanto emerge da un rapporto della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l’Asia occidentale (Escwa), dedicato alla povertà in Libano. Secondo il rapporto, il dato è praticamente raddoppiato rispetto a quello dell’anno scorso, quando il tasso di povertà era pari al 28 per cento della popolazione, ed è cresciuto drammaticamente anche il tasso di estrema povertà, pari nel 2019 all’8 per cento e attualmente quasi triplicato, fino a raggiungere il 23 per cento. Il rapporto segnala inoltre una significativa erosione della classe media, che attualmente comprende meno del 40 per cento della popolazione. Il Libano ha una distribuzione di ricchezza fra le più ineguali del mondo arabo, con il 10 per cento più ricco della popolazione che nel 2019 deteneva circa il 70 per cento della ricchezza del paese, stimato in circa 232,2 miliardi di dollari. Nonostante secondo il rapporto tale percentuale sia destinata a calare in conseguenza dei numerosi shock recenti, la distribuzione della ricchezza rimarrà comunque molto squilibrata. Secondo l’Escwa l’aumento generalizzato della povertà dipende dalle numerose crisi che nell’ultimo anno hanno colpito e indebolito l’economia del Libano, attualmente alle prese con le conseguenze della drammatica esplosione che ha colpito lo scorso 4 agosto il porto della capitale Beirut. Tra gli effetti indiretti dell’esplosione il paese ha registrato anche un aumento dei contagi da Covid-19, che ha spinto le autorità del paese a imporre ieri una nuova serrata e un coprifuoco notturno fino al 7 settembre al fine di contenere la diffusione del virus. (Res)