Lombardia: Gallera, da domani tamponi a Malpensa a chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, da venerdì anche a Linate e Orio al Serio

- Tutto pronto all'aeroporto di Malpensa per effettuare i tamponi ai passeggeri in arrivo. La conferma arriva dall'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera: "Da domani saranno allestite 8 postazioni che rimarranno attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Potranno effettuare il test molecolare sia i cittadini lombardi che rientrano dai 4 Paesi indicati dall'ordinanza ministeriale del 12 agosto scorso, che i passeggeri in arrivo dalle stesse nazioni che hanno previsto di soggiornare in Italia per almeno 4 giorni. Per effettuare il tampone occorre registrarsi Online sulla piattaforma messa a disposizione sul sito di Ats Insubria: questo passaggio consente di originare l'etichettatura del test facilitando le procedure sia per i viaggiatori che per gli stessi visitatori. Il personale di bordo degli aerei in arrivo a Malpensa informerà i passeggeri sia prima della partenza che all'arrivo del volo". Le operazioni saranno condotte dal personale dell'Ats Insubria, in collaborazione con le Asst Sette Laghi e Valle Olona e con la protezione civile. A Malpensa si prevede di eseguire fino a 1800 tamponi al giorno. Una cifra che, insieme al costante e continuo rafforzamento della macchina organizzativa, consentirà di alleggerire il carico delle attività in particolare sull'area di Milano e smaltire le operazioni arretrate determinate dall'immensa mole di segnalazioni pervenute in pochi giorni. (segue) (Com)