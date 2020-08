Egitto: il partito filo Al Sisi stravince le elezioni per il Senato, affluenza sotto il 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità nazionale per le elezioni (Nea) in Egitto ha annunciato i risultati delle prime elezioni del nuovo Senato del paese delle piramidi. Dei 100 seggi totali assegnati mediante il sistema di candidatura individuale, 74 senatori sono stati eletti al primo turno, mentre i restanti 26 saranno assegnati al ballottaggio il prossimo 8 e 9 settembre. L’affluenza alle urne è stata pari al 14,23 per cento: quasi 9 milioni di elettori hanno votato dal 9 al 12 agosto su un totale di 63 milioni circa di aventi diritto. I voti validi sono stati 7,577 milioni, mentre 1,381 milioni di voti sono stati considerati nulli. La camera alta del Parlamento è stata istituita con la riforma costituzionale del 2019. Le ultime elezioni parlamentari del 2015 avevano visto un'affluenza del 28,27 per cento. Oltre 60 milioni di cittadini sono stati chiamati a scegliere fra 787 candidati i 200 membri della nuova camera, su 300 totali. Di questi 200, 100 saranno eletti mediante il sistema di candidatura individuale, gli altri 100 con un sistema di liste chiuse. I rimanenti 100 senatori sono nominati direttamente dal presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi. Il partito Mostaqbal Watan (Futuro della Patria), che detiene la maggioranza alla Camera dei rappresentanti (la camera bassa del parlamento) e appoggia le politiche del capo dello Stato, ha ottenuto una vittoria schiacciante: 70 eletti al primo turno e 20 candidati al ballottaggio sui 100 seggi a disposizione per il sistema individuale. Il Partito repubblicano popolare Wafd, guidato dal magnate dell'acciaio Ahmed Abu Hashima, ha ottenuto cinque seggi. Un singolo indipendente, Hadi Louis Morgan, è stato eletto al Cairo. Otto indipendenti, tre candidati islamisti del Partito Nour, e altri candidati affiliati ai partiti Tagammu, Congresso, Riforma e sviluppo, Guardiani della nazione, Libertà egiziana e Wafd si sfideranno ai ballottaggi del secondo turno. (Cae)