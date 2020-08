© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un sorpasso netto dei contagi rispetto alle guarigioni nel bollettino del 19 agosto in Piemonte. I contagiati sono +42 rispetto a ieri di cui 26 importati, mentre i guariti segnano un +17. Aumentano anche i decessi e i ricoverati non in terapia intensiva: entrambi a +1 rispetto a ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 543.744 di cui 298.243 risultati negativi. (Rin)