Milano: treno deragliato a Carnate, Straniero (Pd), le istituzioni intervengano subito sulla sicurezza

- Il consigliere regionale del PD, Raffaele Straniero commenta l'incidente ferroviario avvenuto oggi a Carnate che ha provocato tre feriti: "Non posso che esprimere grande preoccupazione per l'incidente ferroviario accaduto stamani a Carnate. Al di là della dinamica e delle responsabilità, che dovrà stabilire la Magistratura, diventa sempre più importante una presa di coscienza dell'importanza e dell'urgenza della sicurezza dei treni e delle linee ferroviarie lombarde. È un'azione che deve accomunare Regione e Governo senza distinguo e rimpalli di responsabilità. Vorremmo, insomma, che questo incidente possa almeno suonare da campanello di allarme e indurre ad azioni conseguenti. Una riflessione si impone anche circa la necessità di un punto di comunicazione fra Carnate e Calolziocorte per il ripristino immediato della linea in caso di incidenti, rottura di treni o altri inconvenienti". (Com)