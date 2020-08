© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi Opec+ a luglio hanno rispettato le quote di produzione per il 95 per cento. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo Alexander Novak, rilevando come si tratti di 2un risultato ragguardevole". Il ministro ha commentato il dato nel corso di un briefing con la commissione di monitoraggio dell'Opec+. (Rum)