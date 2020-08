Presunte uccisioni di neonati nello Xinjiang cinese, gli Usa esprimono "forte preoccupazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “fortemente preoccupati” dalle notizie di aborti forzati e campagne di sterilizzazione nella regione autonoma a maggioranza musulmana dello Xinjiang, nell’ovest della Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, all’emittente “Fox News” in riferimento alla denuncia raccolta da “Radio Free Asia” di Hasiyet Abdulla, un’ostetrica uigura che ha lavorato per 15 anni in ospedali dello Xinjiang. “Questi racconti sono coerenti con la crescente mole di informazioni che mostra la brutale campagna di repressione del Partito comunista cinese contro uiguri, kazaki, kirghizi e altre minoranze musulmane nello Xinjiang. Ribadiamo il nostro invito alla Repubblica popolare cinese affinché inverta la sua tendenza repressiva, rilasci i cittadini arbitrariamente detenuti e metta fine alle sue politiche draconiane e brutali che tendono a indottrinare e intimidire i cittadini”, ha commentato Ortagus.Secondo quanto denunciato da Hasiyet Abdulla, agli ospedali dello Xinjiang viene dato ordine, sotto la minaccia di salate multe, di uccidere neonati. “Non consegnano i figli ai loro genitori. Li uccidono non appena nati. È un ordine dato dall’alto, che è stampato e distribuito in documenti ufficiali. Gli ospedali vengono multati se non si adeguano”, ha spiegato l’ostetrica, che attualmente vive in Turchia. Secondo “Radio Free Asia”, nel suo racconto la Abdulla sostiene che gli aborti vengono praticati all’ottavo o al nono mese di gravidanza. Nelle aree rurali, alle donne appartenenti a minoranze etniche musulmane viene consentito di avere un massimo di tre figli, due invece nelle aree urbane. “Le regole sono molto rigide: devono passare tre o quattro anni tra un parto e l’altro. Ci sono bambini nati al nono mese di gravidanza che abbiamo ucciso dopo aver indotto il travaglio. È un’operazione che viene svolta nei reparti di maternità, perché questi sono gli ordini”, denuncia l’ostetrica, ricordando che le famiglie “devono ricevere un’approvazione prima di avere un bambino”.I funzionari dei villaggi “devono sempre sapere chi sta aspettando un figlio” e “riferirlo ai superiori”. “Se una gravidanza ha luogo al di fuori delle politiche di pianificazione familiare, viene avviata un’indagine e successivamente praticato un aborto forzato”, ha detto ancora la Abdulla. Gli Stati Uniti avevano già criticato duramente nelle ultime settimane le politiche di Pechino nella regione dello Xinjiang, varando quest’estate sanzioni nei confronti di una serie di alti funzionari del Partito comunista. Il mese scorso il dipartimento dello Stato ha inviato una lettera a un gruppo di capi d’impresa che fanno affari nello Xinjiang avvertendo dei rischi legati al lavoro forzato. (nys)