Sardegna: la Regione avvia monitoraggio sui fondi concessi ai Comuni e agli enti locali dal 2015

- La Regione Sardegna avvierà un monitoraggio dei finanziamenti erogati dal 2015 ad oggi a comuni ed enti locali per verificare lo stato dei lavori sulle opere immediatamente cantierabili, su quelle emergenziali e sulle incompiute che ancora interessano il territorio regionale. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Christian Solinas. "L'ammodernamento del sistema infrastrutturale richiede una sorveglianza attenta sulla spesa – ha spiegato il Presidente della Regione - Occorre evitare di erogare finanziamenti senza riscontro sull'effettiva realizzazione delle opere. Le verifiche e il controllo sugli stati di attuazione rappresentano una risposta concreta in questa direzione". Solo nella legislatura in corso i finanziamenti hanno interessato oltre 200 opere immediatamente cantierabili, tra cui numerose incompiute. "Abbiamo avviato un monitoraggio certosino dal 2015 in poi - ha detto l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia - Non possiamo più permetterci di erogare finanziamenti a pioggia e consentire l'avvio di opere che non vedranno mai la luce, destinate a rimanere eterne incompiute o a finire in stato di degrado e abbandono. Allo stesso modo, non è equo che gli Enti beneficiari che per anni non sono stati in grado di realizzare le opere mantengano linee di finanziamento diversamente utilizzabili". (segue) (Rin)