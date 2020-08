Sardegna: la Regione avvia monitoraggio sui fondi concessi ai Comuni e agli enti locali dal 2015 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiamiamo 'Infrastrutture per il territorio' quella serie di interventi grazie ai quali la popolazione potrà avere maggiori servizi – ha continua l'assessore Frongia - ma perché le Comunità possano davvero trarre beneficio dalle copiose risorse messe a correre negli ultimi anni e dal lavoro di questo Esecutivo, con le diverse rimodulazioni approvate dalla Giunta regionale, serve che le opere vengano realizzate fino all'ultimo tassello e autorizzate secondo tutti i passaggi previsti dalla legge, pena la revoca del finanziamento". Fanno parte delle opere in fase di realizzazione, fin qui finanziate dalla Giunta Solinas, numerose opere viarie, infrastrutture scolastiche e asili nido, aree e spazi ricreativi da mettere al servizio della collettività, edifici comunali e molte altre infrastrutture per le quali era necessario un intervento di carattere economico da parte della Regione, comprese quelle relative al dissesto idrogeologico (lavori di manutenzione negli alvei dei fiumi, ricostruzione opere danneggiate da agenti atmosferici avversi). Fino a oggi, grazie alla rimodulazione delle risorse, sono state finanziate oltre 200 opere. (Rin)