- L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in un post sui canali social, comunica che "3 dei pazienti ricoverati sono provenienti dal cluster di contagi di Porto Rotondo, in Sardegna. Questi pazienti si trovano ricoverati in regime di ricovero ordinario, tutti in condizioni cliniche buone, e non necessitano di alcun tipo di supporto respiratorio". (Rer)