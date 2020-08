Venezuela: Corte suprema sospende vertici di partito Tupamaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi media locali mettono in stretto collegamento la decisione della Corte con l'annuncio di una corsa in solitaria alle elezioni di dicembre. Rondon, che grazie alla sentenza del Tsj potrà disporre legittimamente di "logo, simboli, colori e qualsiasi altra istanza propria dell'organizzazione", ha annunciato il rientro del partito Tupamaro all'interno della coalizione governativa. "Abbiamo ribadito una volta di più il nostro appoggio al presidente, Nicolas Maduro, e riaffermiamo l'importanza dell'unità per consolidare la Rivoluzione bolivariana dinanzi alle ripetute minacce imperialiste", ha scirtto il dirigente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (segue) (Brb)