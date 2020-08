Venezuela: Corte suprema sospende vertici di partito Tupamaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reazione dei vertici dimessi non si è fatta attendere. Il segretario Ares Di Fazio ha detto che si è consumato un "furto" ai danni del partito accusando le autorità, "poderosi fattori economici mascherati da rivoluzionari", di attaccare "partiti di sinstra e movimenti popolari". "Siamo rivoluzionari e combatteremo l'imperialismo nomdamericano, l'oligarchia venezuelane e tutti uqei fattori riformisti molto potenti economicamente che oggi hanno consumato il furto del partito", ha aggiunto. In diversi messaggi pubblicati sul profilo twitter si sottolinea inoltre la disparità di trattamento verso quelli che per Tupamaro dovrebbero essere i veri "nemici" della Rivoluzione. "A Guaidò non lo toccano, ai 'Tupas' li aggrediscono", si legge con frequenza. (segue) (Brb)