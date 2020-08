Venezuela: Corte suprema sospende vertici di partito Tupamaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Tsj ripete quelle già compiute ai danni di altri tre partiti, formazioni storiche di opposizione da destra a Maduro. A luglio erano stati rimossi i vertici di Volontà popolare (Voluntad popular, Vp), il partito di Juan Guaidò. A giugno Prima la Giustizia (Primero Justicia, PJ), sino ad allora guidato da Tomas Ignacio Guanipa, deputato in carica presso l'Assemblea Nazionale, è stato messo nelle mani di José Dionisio Brito, ex membro di Pj. In precedenza era toccato alla giunta direttiva di Azione democratica (Accion democratica, Ad), uno dei principali partiti di opposizione al governo di Nicolas Maduro. L'unica delle grandi forze di opposizione ancora non interessata dal provvedimento è Un Nuovo tempo (Un Nuevo Tiempo, unt). (segue) (Brb)