Russia-Bielorussia: telefonata premier Mishustin-Golovchenko, approfondire legami bilaterali

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin e la sua controparte bielorussa, Roman Golovchenko, hanno tenuto oggi una conversazione telefonica. I due hanno concordato i di approfondire ulteriormente i legami bilaterali in una serie di aree, come ha reso noto il governo russo in un comunicato. "(Hanno) discusso le sfide concrete legate all'espansione del commercio russo-bielorusso e dei legami economici e all'intensificazione della cooperazione nei settori dell'energia, dell'industria e in altri campi", si legge nella dichiarazione. (Rum)