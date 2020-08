Bosnia: Dodik in autunno in Russia per "acquistare vaccino coronavirus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha annunciato che si recherà in Russia in autunno per "finire il lavoro" riguardo all'acquisto di dosi del nuovo vaccino contro il coronavirus. Secondo quanto riferisce il sito "Klix", Dodik ha aggiunto che "nessuno ha motivo di dubitare del vaccino russo" perché la Russia è pronta a vaccinare la sua popolazione. "La Russia non ha mai chiesto nulla, produce vaccini per la popolazione e utilizzerà principalmente il vaccino per proteggere la sua popolazione, ed è quello che fa lo Stato a differenza di molte aziende occidentali di tipo commerciale", ha detto ai giornalisti. Secondo Dodik, "c'è stato molto rumore" sui vaccini russi mentre, d'altro canto, la Russia non obbliga nessuno a fare nulla. (segue) (Bos)