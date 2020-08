Energia: Turchia, inaugurata fabbrica per produzione di pannelli solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fabbrica turca di lingotti, wafer, moduli e celle solari, fondata dalla compagnia Kalyon Solar Energy Technologies Production Co., ha dato oggi il via alla produzione di pannelli fotovoltaici. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Parlando alla cerimonia di inaugurazione dell’impianto, il ministro turco dell’Energia e delle Risorse naturali, Fatih Donmez, ha ricordato che la fabbrica è stata costruita con fondi del piano governativo per le energie rinnovabili (Yeka) a partire dal 2017. Secondo Donmez l’impianto, realizzato con un investimento di 400 milioni di dollari, aiuterà a risparmiare quasi 100 milioni di dollari all’anno in importazioni di pannelli solari, e il centro di ricerca e sviluppo della fabbrica darà lavoro a 100 ricercatori. Il ministro ha aggiunto che la Turchia sarà ora inclusa nella lista dei 20 produttori mondiali di pannelli solari integrati, fra i quali è la Cina a ospitare il maggior numero di impianti. (segue) (Tua)