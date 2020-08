Energia: Turchia, inaugurata fabbrica per produzione di pannelli solari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi pannelli prodotti nella fabbrica saranno utilizzati per realizzare, a partire da settembre, la centrale fotovoltaica di Karapinar, nel distretto di Konya, che avrà una capacità produttiva annuale di circa 2,6 miliardi di kilowattora e la cui costruzione dovrebbe durare 33 mesi. Secondo Donmez, la piena operatività della centrale di Karapinar contribuirà a eliminare quasi 2 milioni di tonnellate di emissioni annue di anidride carbonica. Il ministro ha anche sottolineato che la quota totale della capacità energetica nazionale da fonti rinnovabili ha raggiunto il 50,3 per cento alla fine di luglio. Donmez ha poi ricordato che nel mese di ottobre la Turchia indirà in 36 province del paese 74 gare d’appalto per piccoli impianti a energia solare, dalla capacità compresa fra i 10, i 15 e i 20 megawatt di potenza. (Tua)