Roma: Bordoni (Lega), Raggi si vanta di interventi scontati per città con 3 milioni abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni, in una nota dichiara: "A Roma i cittadini sono costretti a combattere, senza sosta, con varie emergenze: traffico, trasporti pubblici, buche, ma soprattutto i rifiuti. Resta difficile credere che il sindaco di una città con 3 milioni di abitanti si vanti pubblicamente di opere di manutenzione ordinaria e di interventi che dovrebbero essere scontati". "La Raggi - aggiunge Bordoni - è vittima dell'alleanza Pd-M5s e si mette a smacchiare i giaguari su Facebook. Ripara uno scivolo a villa Paganini, strappa ciuffi e erbacce alla Balduina. Esalta l'ordinario per mettere in difficoltà chi da mesi le chiede attenzioni per il totale abbandono di tutte le aree ludiche a Mezzocammino nel IX Municipio, chiuse per mancanza di manutenzione dalla Municipale, così come abbiamo più volte denunciato". (Com)