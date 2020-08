Brasile: governo proroga per tre mesi programma sostegno a micro e piccole imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la società è in attività da meno di un anno, il limite di prestito potrà arrivare fino al 50 per cento del capitale azionario o fino al 30 per cento della media del suo reddito mensile calcolato dall'inizio delle sue attività, a seconda di quale sia il più vantaggioso. Il tasso di interesse annuo massimo sarà pari al tasso Selic (3,0 per cento), più l'1,25 per cento rispetto all'importo concesso, con un termine di pagamento di 36 mesi. In cambio, le società beneficiarie assumeranno l'impegno di preservare il numero di dipendenti. I fondi ricevuti da Pronampe potranno essere utilizzati per finanziare attività commerciali o per investimenti e per capitale circolante isolato e associato, ma non possono essere utilizzati per distribuire utili e dividendi tra i partner. (Brb)