Romania: ristoranti e birrerie all'aperto chiuderanno oggi per un'ora per protesta contro le autorità

- Ristoranti e birrerie all'aperto in tutta la Romania chiuderanno oggi per un'ora per protestare contro la mancanza di sostegno delle autorità per l'industria ricettiva. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres" secondo un comunicato di diverse associazioni di categoria. I proprietari di ristoranti e pub sono scontenti della decisione delle autorità di tenerli chiusi, una misura che potrebbe causare la perdita di 400 mila posti di lavoro nella stagione fredda in quanto questo settore ha subito perdite significative. Il primo ministro Ludovic Orban afferma che non appena la situazione epidemiologica in Romania sarà migliorata, il governo consentirà l'apertura dei ristoranti. Secondo il premier, il provvedimento "mira a proteggere i cittadini e non a dare un duro colpo all'industria, che rappresenta il 5 per cento del Pil del Paese". (Rob)