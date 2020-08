Cassino: Buschini, attivo nuovo impianto illuminazione presso area industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attivo il nuovo impianto di illuminazione pubblica istallato presso l'area industriale di Cassino "grazie ad un finanziamento della Regione Lazio per il tramite di Astral". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. "L'opera, per la quale sono stati stanziati oltre 450 mila euro - aggiunge - fa parte di un pacchetto di interventi previsti a sostegno dello stabilimento Fca e segue l'ampliamento e la sistemazione delle arterie stradali dell'area industriale. A breve, inoltre, sarà ultimato e collaudato il lavoro sulla complanare per un secondo intervento relativo a nuovi impianti di illuminazione dell'area. I lavori si sono resi necessari per garantire maggiore sicurezza alle aziende, ai lavoratori Fca e dell'indotto e per incentivare lo sviluppo di un'area strategica per l'economia del territorio. Interventi infrastrutturali molto importanti – conclude - che ho sostenuto e che finalmente si completano".(Com)