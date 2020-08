Corea del Sud: coronavirus, oggi l’incremento giornaliero di casi maggiore da marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora sono stati sottoposti a test 3.275 membri della chiesa guidata dal pastore conservatore Jun Kwang-hoon, che sabato scorso ha organizzato un raduno di massa, nonostante gli avvertimenti contrari del governo. Altri 130 sono in attesa di effettuare il test. L’identità di altre centinaia di partecipanti alla manifestazione non è ancora stata accertata. A Seul e nell’area metropolitana da oggi sono state inasprite le norme sul distanziamento sociale. I cittadini sono esortati a restare a casa salvo che per motivi di necessità. Sono vietati gli assembramenti di oltre 50 persone al chiuso e di oltre cento all’aperto e sono chiusi gli esercizi appartenenti a dodici categorie a rischio, come locali notturni, sale per karaoke, ristoranti a buffet e internet caffè. (Git)