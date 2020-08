Mediterraneo orientale: Kurz, pieno sostegno a Grecia e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria ha espresso pieno sostegno a Grecia e Cipro nell’ambito della crisi in atto nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, al termine del Consiglio europeo tenutosi oggi in videoconferenza per discutere, principalmente, della crisi in corso in Bielorussia. “Ho espresso il mio pieno sostegno a Grecia e Cipro. Attendo con ansia la nostra discussione approfondita al prossimo Consiglio europeo di settembre, dove tutte le opzioni saranno sul tavolo”, ha detto il cancelliere austriaco. Secondo quanto affermato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel Consiglio europeo di settembre “tutte le opzioni sono sul tavolo” riguardo le attività "illegali" della Turchia nel Mediterraneo orientale. L’Unione europea, secondo Michel, è in “piena solidarietà” con Grecia e Cipro. (segue) (Geb)