Mediterraneo orientale: Kurz, pieno sostegno a Grecia e Cipro (3)

- Dendias ha incontrato ieri il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides, mettendo in evidenza la stretta collaborazione dei due Paesi per gettare le basi per una maggiore collaborazione nella regione, portandole sicurezza e stabilità. Dendias ha affermato di aver discusso con l'omologo cipriota "le relazioni bilaterali e la nostra collaborazione nel quadro di un punto di vista comune che manteniamo e coltiviamo con i paesi dell'area che condividono gli stessi valori. È risaputo che queste collaborazioni contribuiscono a mantenere la pace e la stabilità nella nostra regione". (Geb)