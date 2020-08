Bielorussia: Michel, siamo in contatto con tutti i partner, Usa compresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è in contatto con tutti i suoi partner, compresi gli Stati Uniti, sulla situazione in Bielorussia. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del vertice straordinario fra i 27 capi di Stato e di governo incentrato sulla situazione in corso in Bielorussia. "Ovviamente, siamo in contatto con tutti i nostri partner, compresi gli Stati Uniti, vista la situazione nella regione", ha detto Michel durante la conferenza stampa organizzata al termine del Consiglio Ue. (Beb)