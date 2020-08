Musica: martedì 25 Micol Arpa rock all'Etruria eco festival di Cerveteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Street Music Tour di Micol Arpa Rock è realizzato con il sostegno del Mibac e di Siae, nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Micol Arpa Rock si presenta col classico trio rock: al basso, Vittorio Longobardi, alla batteria ,Manuel Moscaritolo e al posto della chitarra e voce la sua arpa elettroacustica. "Dopo un percorso classico, diplomata in arpa a soli diciotto anni e scelta dal Maestro Riccardo Muti per l'Orchestra Cherubini - si legge in una nota - Micol decide di inseguire i propri sogni, il suo spirito ribelle e la sua creatività la portano ad abbandonare i Teatri per esibirsi nel più grande palcoscenico del mondo: la strada, portando la sua musica a diretto contatto con le persone. Un percorso artistico ma anche di vita che stupisce e appassiona per determinazione e coraggio, il suo modo di suonare si trasforma, suona in piedi creando un tutt'uno con l'arpa e i suoi arrangiamenti, sono così coinvolgenti che Micol è riuscita ad arrivare al grande pubblico e tornare a calcare i palcoscenici questa volta da solista, unica arpista rock sulla scena Internazionale. L'ingresso al concerto è gratuito. Per accedere al parco della Legnara è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. Per l'occasione, l'arena-spettacolo della Legnara è stata perfettamente adibita al rispetto delle vigenti normative anti-covid, con sedie distanziate l'una dall'altra e personale presente per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l'utilizzo delle mascherine". (Com)