Messina: dj morta, resti trovati da ex carabiniere, forse smembrati da animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato un ex carabinieri che ha trovato i resti che potrebbero essere quelli del piccolo Gioele, scomparso a quattro anni insieme alla madre Viviana Parisi. L’uomo, 55 anni, si era unito a decine di altri volontari che avevano accolto l’appello del padre del piccolo e avevano iniziato a perlustrare tutta l’area contigua alla zona dell’autostrada Messina-Palermo dove era stata ritrovata la vettura della donna. I resti sono stati ritrovati e non più di 400 metri di distanza dal luogo dove sono stati rinvenuti quelli della dj messinese. Secondo gli inquirenti il cadavere che potrebbe essere stato il corpo del bimbo sarebbe stato smembrato e disseminato in varie zone della campagna dagli animali selvatici. Intanto alcuni vestiti, secondo fonti investigative, farebbero propendere per l’ipotesi che i resti possano proprio essere del piccolo Gioele. (Ren)